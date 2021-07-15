"روس كوسموس": تجربة مختبر "ناؤوكا" الروسي في الفضاء تستغرق عاما واحدا

ستختتم اختبارات وحدة" ناؤوكا" الروسية بعد مرور عام من إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 يوليو الجاري. أفاد بذلك يوم 14 يوليو ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وقال الناطق إن الاختبارات تستغرق 12 شهرا وأعاد إلى الأذهان أن مختبر "ناؤوكا" يتوفر فيه 16 موقعا لإجراء التجارب العلمية خارج المحطة و14 موقعا للعمل داخلها.

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وتعتزم "روس كوسموس" أن تجري في مختبر "ناؤوكا" ما يزيد عن 13 تجربة علمية، بما في ذلك في مجالات التكنولوجيات الفضائية وعلم الأحياء الفضائية والفسيولوجيا ودراسة الأرض من الفضاء وغيرها.

ويقوم أفراد الطاقم الروسي حاليا بتهيئة الظروف لالتحام "ناؤوكا" بالمحطة حيث سيتم فصل وحدة "بيرس" الروسية القديمة عن المحطة ليحل محلها مختبر "ناؤوكا". الجديد.

يذكر أن مختبر "ناؤوكا" الذي يتوقع أن يلتحم بالمحطة الفضائية الدولية بعد إطلاقه يوم 21 يوليو الجاري إلى الفضاء يخصص لتحقيق البرنامج الروسي للبحوث العلمية والتطبيقية. ومع وصول "ناؤوكا" سيحصل أفراد الطاقم الروسي على غرفة إضافية لفرد ثالث في الطاقم ومرحاض ثالث وأجهزة توليد الماء وإنتاج الأكسجين ويد آلية أوروبية ستمكّن رواد الفضاء من إجراء التجارب خارج المحطة دون أن يخرجوا منها.

جدير بالذكر أن مختبر "ناؤوكا" سينطلق إلى الفضاء يوم 21 يوليو الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي وسيلتحم يوم 29 يوليو الجاري بالمحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس