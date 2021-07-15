"فرجين غالاكتيك" تعلن يانصيب بشأن تذكرتين لرحلة فضائية سياحية

أعلنت شركة Virgin Galactic عن إجراء اليانصيب على تذكرتين للمشاركة في رحلة سياحية شبه المدارية إلى الفضاء.

ومن المقرر أن تبدأ الرحلة مطلع عام 2022. وتُقبل طلبات المشاركة حتى 1 سبتمبر المقبل، وتعهدت الشركة بالإعلان عن الفائز في يانصيب الفضاء هذا يوم 29 سبتمبر المقبل.

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ويمكن لأي شخص المشاركة في السحب مجانا، ولكن إذا أراد أحد حقا رفع فرصه في الفوز، فيتعين عليه دفع رسوم معينة. ويجب عليه أن يدفع مبلغا قدره 100 دولار ليسجل اسمه في القائمة ألفي مرة.

ويشار إلى أن تلك الأموال ستتبرع لمؤسة Space For Humanity التي تسعى إلى جعل الفضاء متاحا أكثر.

وسيحصل الفائز في اليانصيب على مقعدين في مركبة الفضاء أحدهما له وثانيهما لضيفه الذي يختاره شخصيا.

يذكر أن الملياردير ومؤسس Virgin Galactic ريتشارد برانسون طار إلى الفضاء في 11 يوليو الجاري على متن أول مركبة سياحية تابعة لشركته وأجرى بثا مباشرا للرحلة الفضائية على الإنترنت.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا