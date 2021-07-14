رائد روسي يستعرض علامة للرحلة الفضائية السياحية إلى المحطة الدولية

نشر رائد الفضاء الروسي، ألكسندر ميسوركين علامة تجارية للبعثة الفضائية السياحية التي يقوم بها الملياردير الياباني، يوساكا مايدزافا ومساعده، يوزو هيرانو برفقة رائد الفضاء الروسي.

وقال، ميسوركين في تدوينته على شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK :" هذا هو مشروع للعلامة الخاصة ببعثتنا أعده الفنان التشكيلي، أليكسي تاراباتا بالتعاون مع فريق يوساكا مايدزافا الياباني".

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وتصوّر العلامة مركبة "سويوز – إم إس" التي ستنقل السياح إلى المحطة الفضائية الدولية على خلفية كوكب الأرض وكذلك نسرا بجناحيه المفتوحيْن نسبة إلى مسقط رأس الرائد ميسوركين مدينة أوريول (النسر) الروسية. وتظهر العلامة كذلك العلم الياباني بأسماء أفراد طاقم المركبة.

يذكر أن مركبة "سويوز – إم إس – 20" ستنطلق في 8 ديسمبر المقبل بالسائحين اليابانيين الفضائيين والرائد الروسي على متنها من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي إلى المحطة الفضائية الدولية. وستستغرق الرحلة الفضائية السياحية 12 يوما. وسيتم تدريب السائحين الفضائيين اليابانيين في مركز "غاغارين" بضواحي موسكو حيث سيتلقيان دورة تستغرق 3 أشهر قبل الانطلاق إلى الفضاء.

المصدر: تاس