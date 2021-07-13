تجربة زراعة الفلفل على متن المحطة الفضائية الدولية

بدأت على متن المحطة الفضائية الدولية تجربة زراعة الفلفل. أفادت بذلك يوم 12 يوليو على "تويتر" رائدة الفضاء الأمريكية ميغان ماكارتور.

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وقالت ماكارتور:" انطلقت اليوم تجربة Plant Habitat-04 الخاصة بإنماء الفلفل في الفضاء. وإننا نقوم لأول مرة بزراعة الفلفل على متن المحطة الفضائية، مع العلم أن الفلفل هو نبات لذيذ ويتميز بكميات كبيرة من الفيتامينات".

فيما لم توضح الرائدة أي نوع من الفلفل تعتزم زراعته وقالت:" هذه هي المرة الأولى التي نزرع فيها الفلفل في الفضاء، وهي مهمة صعبة نظرا لطول فترة إنباته ونضجه."

يذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية تضم في الوقت الراهن 7 رواد ومنهم الرائدان الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبوف، الرواد الأمريكيون مارك فاندر هاي وميغان ماكارتور وشاين كيمبراو، رائد الوكالة الفضائية الأوروبية توما بيسكي، الرائد الياباني أكيهيكو هوسيده.

جدير بالذكرأن العلماء الروس اكتشفوا مؤخرا في جبال القوقاز بكتيريا تسطيع العيش في الفضاء المكشوف لمدة طويلة. وبوسع تلك البكتيريا إنتاج بروتين يمكن أن يحميها من الأشعة الكونية. وأرسلت تلك البكتيريا إلى المحطة الفضائية الدولية حيث بقيت لمدة أشهر خارجها، ثم تمت إعادتها وإحياؤها على الأرض.

المصدر: تاس