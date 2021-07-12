وكالة الفضاء الصينية تصدر خمس صور جديدة تظهر المناظر الطبيعية الشاسعة على المريخ

أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية شديدة السرية، خمس صور جديدة للمريخ التقطتها مركبة Zhurong الجوالة يوم الجمعة، بما في ذلك الصخور على السطح ومسارات الإطارات.

وتُظهر الصورة الأولى، التي التقطت في 26 يونيو، منظر كوكب المريخ مع ما يبدو أنه كاشف مكوّن السطح وكاشف المناخ من المركبة الجوالة أثناء عبورها Utopia Planitia، وهو سهل حمم شمالي شاسع على الكوكب الأحمر.

[🔴CNSA Released New Images from Mars by Zhurong Rover] Newly released photos include close inspection of Martian rocks and sand dune. #Zhurong Mars rover has walked towards south for more than 0.3km by July 8. It’s now 130m away from the back heat shield and supersonic parachute https://t.co/X1tQvPZ2lYpic.twitter.com/uKp4Q5Xfs0 — Chinese Zhurong Mars Rover (@MarsZhurong) July 10, 2021

وتُظهر الصورة الثانية، التي التقطت في 4 يوليو، اليوم الثامن والأربعين للمركبة الجوالة على الكوكب. وتُظهر الصورتان الثالثة والرابعة صخورا على السطح، بالإضافة إلى ما يبدو أنه مسارات إطارات تركتها المركبة الجوالة في أعقابها.

أما الصورة الملونة النهائية فتُظهر أيضا مسارات الإطارات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية والهوائي للمركبة الجوالة.

ونجحت Zhurong في الهبوط على Utopia Planitia، في 15 مايو.

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وغادرت الأرض في يوليو 2020، داخل المركبة الفضائية الصينية Tianwen-1، والتي دخلت مدار المريخ في فبراير.

وخلال فترة وجودها على الكوكب الأحمر، كانت Zhurong تتحرك جنوبا وتكشف عن التوصيل، مستخدمة كاميرا الملاحة لالتقاط صور للمناظر الطبيعية على كوكب المريخ.

ويستخدم المسؤولون الصينيون المركبة الجوالة، التي سميت على اسم إله النار الصيني، لتحليل التربة والجو المريخي، والتقاط الصور، ووضع الخرائط والبحث عن المياه وعلامات الحياة القديمة.

وتحتوي العربة الجوالة على عدد من الأدوات وهي قادرة على الاتصال بالأرض عبر المركبة المدارية Tianwen-1، التي تحتوي على "مرسل بيانات عالي السرعة".

وأدى هبوط Zhurong إلى جعل الصين أول دولة تنفذ عملية في المدار مع الهبوط خلال مهمتها الأولى إلى المريخ - وهو إنجاز لا مثيل له من قبل الدولتين الأخريين الوحيدتين اللتين وصلتا إلى الكوكب الأحمر حتى الآن (الولايات المتحدة وروسيا).

المصدر: ديلي ميل