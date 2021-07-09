شظية من النفايات الفضائية اقتربت من المحطة الفضائية إلى مسافة 1.8 كيلومتر

اقتربت شظية طائشة من النفايات الفضائية الساعة 16.15 الخميس 8 يوليو بتوقيت موسكو من المحطة الفضائية الدولية إلى مسافة 1800 متر.

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن احتمال تقاطع مدار المحطة مع مدار الشظية غير المدرجة على قائمة النفايات الفضائية المدارية كان ضئيلا واقترب من الصفر. لذلك لم تحتج المحطة إلى القيام بأية مناورة في المدار لتفادي الاصطدام بالشظية المجهولة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد الأربعاء 7 يوليو بأن جسما فضائيا مجهولا سيقترب من المحطة الفضائية الدولية إلى مسافة 4.8 كيلومتر، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يؤيد تقييم مسافة الاقتراب الذي قدمه الجانب الأمريكي وأضاف أنه لم يتم تأكيد الخطر. وأوضح ناطق باسم "روس كوسموس" فيما بعد أن المسافة المحتملة لاقتراب جسم فضائي مجهول من المحطة تقلصت من 4800 متر إلى 1500 متر.

يذكر أن رئيس مركز "تسني ماش" الروسي للتحليل والمعلومات، إيغور باكاراس كان قد صرح في وقت سابق بأن النظام الأوتوماتيكي الروسي الخاص بالحوادث الفضائية سجل عام 2020 نحو 220 اقترابا خطيرا للنفايات الفضائية من المحطة الدولية.

المصدر: تاس