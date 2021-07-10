روسيا بصدد تصميم مظلات لإعادة الصواريخ إلى الأرض

تنوي مؤسسة "روس كوسموس" الروسية تكليف شركة "تيخنوديناميكا" بتصميم منظومة المظلات التي من شأنها إعادة الصواريخ الروسية المستقبلية متعددة الاستخدام إلى الأرض.

صرح بذلك مدير عام الشركة، إيغور ناسينكوف وقال:"قد تلقينا منذ شهر طلبا أوليا بإعداد شروط تقنية لتصميم مثل هذه المظلات. وسنباشر العام الجاري بالبحث العلمي في هذا المجال".

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وحسب، ناسينكوف فإن "روس كوسموس" لم تحدد أي مواعيد لتنفيذ المهمة.

يذكر أن روسيا بصدد تصميم صاروخ "آمور" العامل بغاز الميثان. وقد وقعت مؤسسة "روس كوسموس" ومركز "بروغريس" الفضائي في أكتوبر الماضي اتفاقية إعداد نموذج تصميمي لهذا المجمع الصاروخي الذي ستعود مرحلته الأولى إلى الأرض. وسيكون بمقدور الصاروخ نقل 10.5 طن من الحمولة المفيدة إلى المدار المنخفض، مع العلم أن صاروخ "سويوز-2" الفضائي المستخدم حاليا في روسيا ينقل 8500 كيلوغرام من الحمولة إلى مدار الأرض.

يذكر أن تصميم الصواريخ متعددة الاستخدام يعتبر من أهم الاتجاهات في صناعة الصواريخ العالمية. وتستخدم تلك الصواريخ شركتا "سبيس إكس" و"بلو أورجين" الأمريكيتان. وتقوم كل من الصين وأوروبا بتصميم الصواريخ متعددة الاستخدام.

المصدر: تاس