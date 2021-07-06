مؤسسات وجامعات روسية تنال إحدى أهم الجوائز العالمية في مجال الفيزياء الفلكية

حصلت مؤسسة "لافوشكين" الروسية لصناعات الفضاء والجامعة الروسية للأبحاث الفضائية على جائزة مارسيل غروسمان العالمية في مجال الفيزياء الفلكية النسبية.

وجرى تكريم المؤسسة والجامعة المذكورتين ضمن احتفالية خاصة عقدت فعالياتها عبر الإنترنت مؤخرا، حيث أشار منظمو الاحتفالية إلى "أن المؤسستين المذكورتين نالتا شرف الجائزة هذا العام نظرا لمساهمتهما في تطوير مرصد Spektr-RG الفضائي، والإنجازات الفريدة التي حققتاها في دراسة الثقوب السوداء والحصول على خرائط دقيقة للكون".

وحول هذا التكريم قال، ألكسندر شيرشاكوف، كبير المصممين في مؤسسة "لافوشكين" الروسية: "أعرب عن امتناني للجنة المنظمة للجائزة ومركز الفيزياء الفلكية النسبية لتقديرهما لجهودنا المبذولة، وأخص بالشكر أيضا جميع شركاتنا ومؤسساتنا التي ساعدتنا في إنجاز هذه المهمة الفريدة".

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وتعتبر الجائزة المذكورة واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال الفيزياء الفلكية النسبية، وسميت باسم العالم، مارسيل غروسمان، الذي كان من بين أبرز علماء الرياضيات والفيزياء، وصديقا لألبرت أينشتاين، والذي ساعده في وضع أسس نظرية النسبية الشهيرة.

أما مرصد Spektr-RG فهو مسبار فضائي طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: فيستي