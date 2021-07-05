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تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية
Reuters NASA
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل انفصال مركبة Crew Dragon عن المحطة الفضائية الدولية بسبب الظروف الجوية السيئة في منطقة الهبوط المفترض للمركبة.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن الانفصال من المقرر أن يتم عند الساعة 11:05 صباح الأربعاء 7 يوليو بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (15:05 بتوقيت غرينيتش)، نظرا "للظروف الجوية الطارئة المتوقعة بالقرب من سواحل فلوريدا".

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وبعد انفصال المركبة، من المتوقع أن تهبط في مياه المحيط الأطلسي.

وستنقل المركبة التي صممتها شركة "سبيس إكس" الأمريكية إلى الأرض أكثر من 2.4 طن من الحمولة، بما في ذلك نتائج التجارب العلمية التي نفذت على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: إنترفاكس

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