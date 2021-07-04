رائدا فضاء صينيان يخرجان لأول مرة منذ 13 عاما إلى الفضاء المفتوح

غادر رائدا الفضاء الصينيان ليو بومينغ وتانغ هونغبو، وحدة "تيانخه" في المحطة المدارية الصينية "تيانجونج" التي يتم تشييدها، وخرجا إلى الفضاء المفتوح لتنفذ بعض المهمات.

في 17 يونيو، انتقل رواد الفضاء ني هاي شنغ، وليو بومينغ، وتانغ هونغ بو، من مركبة الفضاء "شنتشو 12 " إلى الوحدة "تيانخه" في المحطة المدارية الصينية.

وكانت هذه أول مهمة في مجال الخروج إلى الفضاء المفتوح لطاقم "شنتشو 12"، وكذلك أول نشاط خارج المركبة لرواد الفضاء الصينيين منذ 13 عاما.

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المرة الأخيرة التي خرج فيها رواد فضاء صينيون، إلى الفضاء الخارجي المفتوح، كانت في عام 2008، ونفذها طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -7".

بدأت عملية بناء المحطة المدارية الصينية متعددة الوحدات"تيانجونج" في 29 أبريل من هذا العام، عندما تم إطلاق وحدة"تيانخه" الرئيسية بنجاح إلى المدار. من المتوقع أن تكتمل المحطة بحلول عام 2022 ولتحقيق ذلك يجب القيام بشكل إجمالي بـ 12 مهمة.

المصدر: نوفوستي