"روس كوسموس" تنشر مشاهد لآخر الاستعدادات قبل إطلاق صاروخ فضائي جديد

نشر المدير التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين مشاهد لآخر الاستعدادات التي سبقت إطلاق صاروخ فضائي جديد مؤخرا من مطار "فوستوتشي" الفضائي في أقصى شرقي البلاد.

ونشر روغوزين على حسابه في "يوتيوب" اليوم السبت أربعة فيديوهات توثق ما جرى في منصة الإطلاق قبل 1.5 ساعة و60 و50 دقيقة على التوالي من الإطلاق.

ونجحت روسيا في أول يوليو، ضمن إطار عاشر عملية إطلاق من مطار فوستوتشين، من إطلاق صاروخ حامل من نوع "سويوز-2.1 بي" تحمل 36 قمرا صناعيا من إنتاج شركة OneWeb البريطانية.

المصدر: RT