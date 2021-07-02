روسيا تتحقق من وحدة "ناؤوكا" الفضائية قبل إطلاقها

أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس سيخضعون وحدة "ناؤوكا" التي طورت لتنضم إلى المحطة الفضائية الدولية لاختبارات إضافية.

وقال بيان صادر علن "روس كوسموس" مؤخرا "أعيدت وحدة ناؤوكا الفضائية المتعددة المهام إلى مبنى التجميع والاختبار التابع لمؤسسة إينيرغيا الروسية، ليتم إخضاعها لفحوصات إضافية وإجراء بعض التعديلات على أساس الملاحظات التي وضعها الخبراء بعد فحص الوحدة عند انتهاء تجميعها".

وكانت وسائل إعلام روسية قد ذكرت في مايو الفائت أن الخبراء الروس زودوا وحدة "ناؤوكا" بذراع روبوتية، والشهر الذي تلاه أعلنت "روس كوسموس" عن انتهاء وتجميع كامل أقسام الوحدة، وعن بدء تزويدها بالوقود والغازات المضغوطة التي ستحتاجها مستقبلا.

إقرأ المزيد

وصممت "ناؤوكا" ومعناها (العلم) لتكون وحدة متعددة الاستخدامات، تابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية، وسيضيف التحامها بالمحطة أماكن جديدة في القسم الروسي هناك لإجراء التجارب العلمية وحفظ وتخزين البضائع والمعدات العلمية، كما ستوفر هذه الوحدة مرحاضا إضافيا ومكانا إضافيا للرواد في القسم الروسي، فضلا عن أن المعدات الموجودة فيها قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، وتضم هذه الوحدة أيضا معدات لمعالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

المصدر: تاس