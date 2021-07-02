مطار "فوستوتشني" الروسي يشهد نجاحا ملحوظا في عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام

ذكرت وسائل إعلام روسية أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي حقق العام الجاري تقدما ملحوظا من ناحية عدد عمليات إطلاق الصواريخ Soyuz-2 إلى الفضاء.

وتبعا لوكالة تاس الروسية فإن المطار الذي لا يزال في مرحلة التطوير والتوسع شهد عام 2018 عمليتي إطلاق لصواريخ Soyuz-2 فقط، بينما وصل عدد عمليات إطلاق هذه الصواريخ إلى 4 العام الجاري، حيث نفذت أول علمية إطلاق منه هذا العام في 25 مارس الفائت، ونفذت العملية الثانية في 26 أبريل، والثالثة في 28 مايو، والعملية الرابعة جرت في 1 يوليو الجاري.

وآخر عملية إطلاق نفذت من المطار في الأول من الشهر الجاري تعتبر عاشر عملية لإطلاق الصواريخ من "فوستوتشني"، واستخدم فيها صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1B، حمل إلى مدارات الأرض 36 قمرا من أقمار OneWeb ، ليزداد عدد هذه الأقمار في الفضاء إلى 254 قمرا.

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و"فوستوتشني" هو أول مطار مدني لإطلاق الصواريخ الفضائية يتم بناؤه على الأراضي الروسية، ويقع في الشرق الأقصى للبلاد، وشيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وجرت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وفي يونيو 2019 بدأ الخبراء بالعمل على المرحلة الثانية من توسيع المطار وتطويره ليكون قادرا على إطلاق أنواع جديدة من الصواريخ

المصدر: فيستي