سيدة عمرها 82 عاما ترافق الملياردير بيزوس في رحلته إلى الفضاء

أعلنت شركة Blue Origin العائدة للملياردير الأمريكي جيف بيزوس أن سيدة تدعى والي فانك وعمرها 82 عاما، سترافق بيزوس في رحلته شبه المدارية.

وقالت الشركة: "تحقيقا لحلم حياتها أن تصبح رائدة فضاء، ستحلّق والي فانك في الفضاء في الـ20 من يوليو الجاري، ضيفة شرف على متن سفينة (نيو شيبرد)، التي ستنطلق للمرة الأولى إلى الفضاء وعلى متنها ركاب عاديون، وليسوا روادا".

وستسافر فانك مع بيزوس وشقيقه مارك وشخص آخر لم يذكر اسمه، اشترى تذكرة في مزاد بمبلغ 28 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن فانك حاولت أن تصبح رائدة فضاء في الستينات، وكانت أصغر خريجة في برنامج الفضاء للنساء، وهو مشروع خاص لاختيار النساء لإرسالهن إلى الفضاء، ومع ذلك، فشلت بعد ذلك في الطيران إلى الفضاء.

المصدر: RT