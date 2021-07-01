شاحنة فضائية روسية قد تقترب من أحد أقمار "ستارلينك" إلى مسافة خطيرة

قد تقترب شاحنة "بروغريس إم إس – 17" الروسية التي أطلقت أمس من مطار "بايكونور" من أحد أقمار "ستارلينك" وكذلك شظية من صاروخ" فالكون – 9" الأمريكي التابع لشركة "سبيس إكس".

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وحسب المعلومات الواردة من المركز الروسي للإنذار عن الحوادث في مدار الأرض فإنه يتوقع اقتراب الشاحنة الروسية من القمر الصناعي الأمريكي إلى مسافة خطيرة الساعة 00.32 يوم 2 يوليو بتوقيت موسكو، أي قبل التحام الشاحنة بالمحطة الفضائية الدولية.

كما يتوقع أن تقترب الشاحنة الروسية من قمر "ستارلينك" إلى مسافة 1500 متر. وبعد مرور 3 دقائق ستقترب منها إلى مسافة 500 متر شظية من صاروخ "فالكون 9".

يذكر أن شاحنة "بروغريس إم إس – 17" الروسية أطلقت أمس إلى المحطة الفضائية الدولية لتلتحم بها بعد يومين، أي الساعة 04.04 يوم 2 يوليو بتوقيت موسكو.

جدير بالذكر أن رئيس مركز التحليل في شركة "سني ماش" الروسية إيغور باراكاس، كان قد صرح في وقت سابق بأن نحو 3 آلاف قمر صناعي ونحو 7 أطنان من النفايات الفضائية تدور حاليا حول الأرض، مضيفا إلى أن ارتفاع عدد مجموعات الأقمار الصناعية في مدار الأرض قد يؤدي إلى زيادة خطر اصطدام الأجرام الفضائية.

المصدر: تاس