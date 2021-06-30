"روس كوسموس" تخطط لإنشاء نظام اتصالات مداري مع القمر

تخطط مؤسسة "روس كوسموس" لإنشاء نظام اتصالات مداري عبر الأقمار الصناعية مع القمر والفضاء البعيد.

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ويشير موقع المشتريات الحكومية، إلى أن "الوثائق المقدمة تتضمن إثباتا علميا وتقنيا لمبادئ تصميم وإنشاء المشروع والخصائص التقنية (المتطلبات) لنظام "Luch" المتعدد الوظائف وإعادة البث، لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية للبعثات الفضائية إلى القمر والفضاء البعيد".

ويذكر أن نظام Luch يتألف في الوقت الحاضر من ثلاثة أقمار صناعية- "Luch-5A" و "Luch-5B" و "Luch-5V"، التي أطلقت إلى الفضاء أعوام 2011-2014 . ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي Luch-5VM عام 2024.

وبالإضافة إلى هذا، تشير الوثائق، إلى ضرورة إثبات جدوى إنشاء "نظام مداري لإعادة البث مستقبلا، يهدف إلى ضمان الاتصالات بين مواقع البعثات القمرية والمجمع الأرضي للتحكم بالرحلات إلى القمر".

المصدر: نوفوستي