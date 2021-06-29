العثور على نوع جديد من نجوم السوبرنوفا في كوكبة الزرافة

اكتشف العلماء في كوكبة الزرافة انفجار نوع غير معروف سابقا من نجوم السوبرنوفا نشأ في جوف العملاق الأحمر نتيجة اندماج الإلكترونات مع نوى الذرات.

أفاد بذلك المكتب الصحفي في جامعة كاليفورنيا الأمريكية نقلا عن مقال نشرته مجلة Nature Astronomy.

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وقال بروفيسور الجامعة، كانيتي هوموتو، إنه مسرور باكتشاف نجم السوبرنوفا الإلكتروني الذي تنبأ بوجوده منذ 40 عاما.

وبدأ الفلكيون في الآونة الأخيرة يشككون في فهمهم الصحيح لمبادئ فيزيائية تتحكم في ولادة نجوم السوبرنوفا. وتعود تلك الشكوك إلى اكتشاف ما يسمى بنجوم السوبرنوفا الفاشلة والنجوم القديمة المحتضرة والتي تختفي من السماء وانفجارات ساطعة مفاجئة تخرج قوتها عن أطر حدود السطوع المعينة لها من قبل المتابعين من الفلكيين.

ثم عثر الفلكيون الأوروبيون والأمريكيون على جرم فضائي آخر يخرق التصورات المتفق عليها بشأن طبيعة نجوم السوبرنوفا ويشير إلى وجود آلية جديدة لولادة تلك النجوم وهو نجم السوبرنوفا AT 2018zd الذي نشأ فجأة في كوكبة الزرافة مطلع مارس عام 2018.

وافترض العلماء أن مثل هذه النجوم تستنفد تدريجيا احتياطيات الهيدروجين وتبدأ في الانضغاط بتأثير قوى الجاذبية، ما يتسبب في اصطدام النيون والأكسجين والمغنيسيوم بالإلكترونات المفردة وامتصاصها. ويؤدي ذلك إلى الانخفاض السريع للضغط داخل النجم والارتفاع الحاد لدرجة الحرارة واندماج ذرات الأكسجين مع بعضها، الأمر الذي يتسبب في انفجار نووي حراري فوري يسمى عادة بولادة سوبرنوفا.

المصدر: تاس