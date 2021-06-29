"روس كوسموس" تعرض في "ماكس-2021" نموذجا مصغرا لأحدث قمر صناعي لرصد الأرض

ويشير موقع المشتريات الحكومية، إلى أن النموذج المصغر للقمر الصناعي Resurs-PM، سيعرض في جناح قطاع صناعة الصواريخ والفضاء بمعرض "ماكس-2021" في ضواحي موسكو

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ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد وقعت في أكتوبر 2016 عقدا مع مركز "بروغريس" في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، على إطلاق أول قمر من نوع Resurs-PM عام 2020 والثاني عام 2021 ، ولكن عملية الإطلاق تأجلت عدة مرات، والآن تقرر إطلاق القمر الأول عام 2023 والثاني عام 2024.

وقد زودت أقمار مجموعة Resurs-PM التي ستحل محل الأقمار الصناعية Resurs-P، العاملة حاليا في الفضاء، بأجهزة تسمح لها بالتصوير في نطاق الأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء. وهذه الأقمار مخصصة لإنشاء الخرائط الطوبوغرافية وتحديثها ومراقبة تلوث البيئة وحالات الطوارئ والتنقيب عن النفط والغاز ومكامن الخامات الطبيعية الأخرى.

وتجدر الإشارة، إلى أن دورة معرض "ماكس-2021" الدولي للفضاء والطيران، ستكون خلال الفترة 20 -25 يوليو2021.

المصدر: نوفوستي