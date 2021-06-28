مركبة "بروغريس" الروسية تستعد للانطلاق نحو المحطة الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تستعد لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يوم الأحد 27 يونيو الجاري تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a إلى منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية، الصاروخ سيحمل مركبة Progress MS-17 إلى مدارات الأرض لتصل هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية".

وتبعا للبيان فإن الصاروخ مع المركبة التي سيحملها من المفترض أن يطلقا من "بايكونور" في 30 يونيو الجاري بتمام الساعة (2:27 بتوقيت المحطة الفضائية الدولية).

وستنقل المركبة إلى المحطة حمولة تضم 470 كلغ من الوقود، و420 لترا من مياه الشرب، و40 كلغ من الأكسجين المعبأ في أسطوانات، فضلا عن 1500 كلغ من المعدات والمواد اللازمة للمحطة، والمواد الغذائية والملابس والمعدات والمواد الطبية اللازمة للرواد هناك.

#Фото: вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем #ПрогрессМС17: https://t.co/vvfFiDu5Tz



🚀🎁 Он доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 л. воды системы «Родник» и 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, а также более 1 500 кг различного оборудования и материалов pic.twitter.com/j2qc4D2DLd — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 27, 2021

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وتجدر الإشارة إلى أن مركبات الشحن الفضائية الروسية Progress MS تحوي 3 حجرات لنقل البضائع، واحدة لنقل الأغذية والمياه، وأخرى مخصصة للمعدات، وثالثة لنقل الوقود، ويمكن لهذه المركبات نقل 2,6 طن من الحمولات تقريبا.

المصدر: تاس