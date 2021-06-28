 
مباشر
عاجل
الحكومة الإثيوبية تعلن قبولها وقف إطلاق النار في إقليم تيغراي

مركبة "بروغريس" الروسية تستعد للانطلاق نحو المحطة الفضائية

الفضاء

مركبة
twitter.com/roscosmos
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpo6

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تستعد لإطلاق مركبة شحن جديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يوم الأحد 27 يونيو الجاري تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a إلى منصة الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية، الصاروخ سيحمل مركبة Progress MS-17 إلى مدارات الأرض لتصل هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية".

وتبعا للبيان فإن الصاروخ مع المركبة التي سيحملها من المفترض أن يطلقا من "بايكونور" في 30 يونيو الجاري بتمام الساعة (2:27 بتوقيت المحطة الفضائية الدولية).

وستنقل المركبة إلى المحطة حمولة تضم 470 كلغ من الوقود، و420 لترا من مياه الشرب، و40 كلغ من الأكسجين المعبأ في أسطوانات، فضلا عن 1500 كلغ من المعدات والمواد اللازمة للمحطة، والمواد الغذائية والملابس والمعدات والمواد الطبية اللازمة للرواد هناك.

إقرأ المزيد
مسبار مريخي مداري روسي يحدد مكونات الماء في الغلاف الجوي للمريخ
مسبار مريخي مداري روسي يحدد مكونات الماء في الغلاف الجوي للمريخ

وتجدر الإشارة إلى أن مركبات الشحن الفضائية الروسية Progress MS تحوي 3 حجرات لنقل البضائع، واحدة لنقل الأغذية والمياه، وأخرى مخصصة للمعدات، وثالثة لنقل الوقود، ويمكن لهذه المركبات نقل 2,6 طن من الحمولات تقريبا.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا