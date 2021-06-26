"فيرجن غالاكتيك" تحصل على موافقة رسمية لنقل المدنيين إلى الفضاء

أعلنت شركة "فيرجن غالاكتيك" الأمريكية، الجمعة، حصولها على الموافقة التنظيمية لنقل الركاب إلى الفضاء في رحلات فضائية مستقبلية.

وقالت الشركة في بيان إن "إدارة الطيران الفيدرالية قامت بتحديث رخصة الشركة الحالية لتغطية رحلات العملاء، قائلة إن الموافقة هي الأولى من نوعها".

وقال مايكل كولجلازيير الرئيس التنفيذي للشركة: "الرخصة التجارية التي حصلنا عليها منذ العام 2016 لا تزال سارية، ولكن تم الآن السماح لنا بنقل الركاب عندما نكون مستعدين لذلك، وهذا بالطبع يعد أمرا مثيرا، وثناء كبيرا على الفريق".

وتعمل "فيرجن غالاكتيك"، التي أسسها رجل الأعمال ريتشارد برانسون، على تحقيق هدفها لتسيير رحلات مدنية إلى الفضاء منذ عام 2004.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان نُشر في موقع "فيرجن غالاكتيك": "لقد بدأ فصل جديد في تاريخ رحلات الفضاء المأهولة"، مؤكدة أنها "وافقت على أول رخصة تجارية لإطلاق الأفراد إلى الفضاء".

وارتفعت أسهم "فيرجن غالاكتيك" بنسبة 15% إلى 46.24 دولار اعتبارا من الساعة 9:49 صباحا في نيويورك، بعد أن تقدمت بنسبة تصل إلى 23% لتسجل أكبر مكاسب يومية لها في شهر. واعتبارا من يوم الخميس، بلغت القيمة السوقية للشركة 9.7 مليار دولار.

وقالت الشركة إن البيانات من الرحلة التجريبية في مايو، وهي أول إطلاق لصاروخ "فيرجن غالاكتيك" منذ عامين، أكدت أن الاستقرار الأفقي وضوابط الطيران في VSS Unity كانت متوافقة مع التوقعات.

المصدر: وكالات