ناسا تعلّق على معلومات تفيد بحجزها مقعدا في مركبة "سويوز"

تتعاون ناسا مع شركائها من روسيا وغيرها من البلدان لتضمن وجود الطاقم الذي يؤمن العمل السليم وغير المنقطع في المحطة الفضائية الدولية.

صرحت بذلك المتحدثة الرسمية باسم الوكالة الفضائية الأمريكية، ستيفاني شيرهولتز، لوكالة "تاس" الروسية.

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وعلقت، شيرهوانز، على معلومات نشرتها في وقت سابق وسائل الإعلام الروسية وأفادت بأن ناسا قد تحجز مقعدا إضافيا في مركبة "سويوز" الفضائية الروسية المأهولة لتقوم رائدة الفضاء الأمريكية، لوريل أو هارا، برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية.

مضت قائلة:" تتعاون ناسا باستمرار مع الجهات المعنية والشركاء من روسيا وكندا وأوروبا واليابان بغية ضمان سلامة المحطة الفضائية الدولية وصيانتها غير المنقطعة وأجراء تجارب علمية فيها. أما أسماء أفراد أطقم المحطة فلا يتم نشرها إلا بعد إقرارها النهائي".

المصدر: تاس