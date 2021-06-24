العلماء الروس بصدد تصميم أجهزة لدراسة البلازما في المذنبات

يعتزم الأخصائيون في معهد الدراسات الفضائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية تصميم 3 أجهزة لدراسة أغلفة البلازما في المذنبات والكويكبات.

ستستخدم تلك الأجهزة في البعثة الصينية الخاصة بدراسة كويكب (كامواليفا) ومذنب ( ألست – بيسارو).

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أعلن ذلك مدير المعهد، أناتولي بيتروكيفيتش، في اجتماع مجلس أكاديمية العلوم الروسية.

وأوضح أن الباحثين الروس الصينيين فازوا بالمسابقة الدولية الخاصة باختيار الأجهزة للبعثة الفضائية الصينية "جان هي" التي ستنطلق عام 2024 إلى كويكب (كامواليفا)، ثم ستتوجه نحو مذنب ( ألست – بيسارو).

والغاية من البعثة التي ستستغرق 10 أعوام هي دراسة تربة الكويكب والمذنب ومسح سطحيهما ودراسة غلافي البلازما حولهما.

وقال مدير المعهد الروسي:" نستطيع تصميم جهاز يقيس تدفق الأيونات المختلفة والإلكترونات بالقرب من الكويكب أو المذنب وتحديد بنيته. وقد فازت مجموعة من الأجهزة بالمسابقة الصينية. وضم فريق العلماء الذين شاركوا في تصميمها 3 باحثين روس وباحثين صينيين".

وأوضح مدير المعهد الروسي أن مجلس أكاديمية العلوم يجب أن يقر المشروع ليقدم فيما بعد لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية. وحسب بيتروشكيفيتش، فإن المشاركة الروسية في المشروع الفضائي الصيني ستسمح بالحصول على معلومات علمية قيّمة وستساعد في التطوير اللاحق للتعاون الصيني الروسي في مجال الفضاء.

المصدر: تاس