"ناسا" تأمل بمواصلة التعاون مع روسيا في المحطة الفضائية الدولية

أعرب مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بيل نيلسون عن أمله في استمرار التعاون بين موسكو وواشنطن في المحطة الفضائية الدولية.

وقال نيلسون خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، إنه تحدث مع المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء دميتري روغوزين 3 مرات الأسبوع الماضي، وأنه شعر بالقلق إزاء تعليقات روغوزين الأخيرة على إمكانية وقف الشراكة مع الجانب الأمريكي على هذا الصعيد.

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واعتبر نيلسون تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أدلى به لقناة "إن بي سي" قبل القمة مع جو بايدن، دليلا على أن التعاون مع موسكو سيستمر.

وكان روغوزين قد ربط استمرار التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في المحطة الفضائية الدولية بقضية العقوبات الأمريكية ضد مؤسستين روسيتين بقطاع الصناعات الفضائية.

وفي وقت لاحق أكد الرئيس بوتين أن روسيا مهتمة بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

المصدر: وكالات