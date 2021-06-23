إطلاق أول قمر صناعي تابع لموريشيوس إلى مدارات الأرض

نجح طاقم المحطة الفضائية الدولية يوم الثلاثاء 22 يونيو الجاري بتنفيذ عملية إطلاق أول قمر صناعي تابع لموريشيوس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن قمر MIR-SAT1 المخصص للاتصالات الراديوية، والذي طوره مجلس الأبحاث العلمية في موريشيوس كان قد أرسل إلى المحطة الفضائية الدولية في 3 يونيو الجاري على متن مركبة الفضاء الأمريكية Cargo Dragon، وأطلق إلى مدارات الأرض من الوحدة اليابانية التابعة للمحطة.

وأشارت إذاعة SABC في موريشيوس إلى أن MIR-SAT1 هو عبارة عن قمر نانوي لا يتجاوزنه وزنه الـ 1.3 كلغ، ومن المفترض أن يستخدم لتوفير خدمات الاتصالات ، وأن خبراءا من بريطانيا واليابان ساهموا في برنامج تطوير وإطلاق هذا القمر.

وأعلن مجلس البحوث العلمية في جمهورية موريشيوس، أن القمر الذي طوره خبراؤه سيساهم أيضا في تأمين مسح صوري لكامل مناطق الجمهورية إضافة إلى الخدمات التي سيقدمها في تأمين الاتصالات هناك، وتزامنا مع إطلاقه تم تشغيل مركز أرضي على لمتابعة القمر وتبادل البيانات معه بشكل مستمر.

المصدر: فيستي