وكالة الفضاء المصرية تكشف موعد تصنيع وإطلاق القمر الصناعي المصري

أكدت وكالة الفضاء المصرية أنه "سيتم تصنيع القمر الصناعي المصري، وإطلاقه خلال عامين"، مشيرة إلى أن هذا العمل "يمثل تحديا كبيرا".

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وجاء ذلك خلال تصريحات لأيمن محمود، عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، لبرنامج "المواجهة"، حيث قال: "مصر بها إمكانيات صناعية ضخمة تمكنها من إنشاء قمر صناعي مصري بالكامل 100%"، موضحا أن "مصر بها علماء ومهندسين على درجة عالية من الكفاءة، ونحاول تنظيم الجهود بحيث يكون لدينا قدرات وخبرات لتطوير الأنظمة الفضائية في مصر".

وأشار محمود إلى أن "القمر الصناعي سنحتاجه في مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى، حيث ستقدم الأقمار الصناعية صورا لخدمة مبادرة حياة كريمة"، مؤكدا أنه "سيتم تصنيع القمر الصناعي وإطلاقه خلال عامين، وهذا يمثل تحديا كبيرا"، مشددا على أن "استخدام تكنولوجيا الفضاء هي المستقبل القريب، وأن هناك ضرورة لكيفية توظيف تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أهدافنا".

وأضاف: "تطبيقات الفضاء ليست فقط أقمار صناعية ولكن استقبال بيانات أقمار صناعية وتحليلها، وكيف نوظف تلك البيانات لتقديم حلول مستدامة تحل المشكلات، وتعطي فاعلية كبيرة على مستوى الأفراد والمنظمات والدول ككل، موضحا أن "تطبيقات الفضاء توفر كل المعلومات اللازمة للأهداف الأمنية وأهداف التنمية المستدامة وخدمة السواحل المصرية والحدود، وأن هناك وعيا سياسيا بمجال الفضاء وهو وعى غير مسبوق فلم يكن هناك وعى بمجال الفضاء خلال العقود الماضية".

وأوضح عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية قائلا: "خلال الفترة الأخيرة تلقت منظومة الفضاء دعما كبيرا من قبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وهو ما يمثل وعى القيادة السياسية لتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والتي تحقق أهدافها على المدى الطويل".

المصدر: "اليوم السابع"