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طاقم المحطة الفضائية الصينية يخطط للخروج مرتين إلى الفضاء المكشوف

الفضاء

طاقم المحطة الفضائية الصينية يخطط للخروج مرتين إلى الفضاء المكشوف
123ru.ne
صورة أرشيفية
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يخطط أفراد طاقم مركبة "شانجو- 12" الفضائية المأهولة للخروج من المحطة الفضائية الصينية مرتين خلال إقامتهم في المحطة لمدة 3 أشهر.

أفاد بذلك يوم 22 يونيو التلفزيون الصيني المركزي وقال إن كل خروج من المحطة سيستغرق 6 ساعات حيث سيقوم أفراد الطاقم الصيني بتجميع الأجهزة خارج الوحدة الأساسية للمحطة وسيستخدمون لهذا الغرض يدا آلية لأول مرة في تاريخ البرنامج الفضائي الصيني.

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وأشار التلفزيون الصيني إلى أن رواد الفضاء الصينيين قد أوكلت إليهم مهام أكثر تعقيدا مقارنة بالمهام التي نفذها أفراد طاقم المركبة  "شانجو – 7" الفضائية المأهولة عام 2008. وأصبح رائد الفضاء ،جاي جيهان، آنذاك أول صيني خرج إلى الفضاء المكشوف لمدة 22 دقيقة.

يذكر أن مركبة "شانجو – 12" المأهولة بـ3 رواد على متنها أطلقت إلى مدار الأرض صباح يوم 17 يونيو بصاروخ "جانجين – 2 إف". والتحمت المركبة لاحقا بالمحطة المدارية الصينية الجاري إنشاؤها.

المصدر: تاس

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