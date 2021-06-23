رواد الفضاء الروس يبدّلون "السماور" في المحطة الفضائية الدولية

طلب من رواد الفضاء الروس العاملين في المحطة الفضائية الدولية استبدال وحدة توزيع وتسخين المياه الموجودة على متن المحطة الفضائية.

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وأعلن ممثل المكتب الإعلامي لمؤسسة "إينيرجيا"، أن وحدة توزيع وتسخين المياه (BRP-M) التي يسميها رواد الفضاء "سماور" الموجودة في وحدة "زفيزدا" الروسية، مخصصة لتوزيع الماء البارد والساخن الذي يستخدم في تمييع الأطعمة المجففة والمجمدة في أكياس.

ويقول "تجري عملية استبدال الطاقم لوحدة (BRP-M) في إطار برنامج الصيانة الدورية لنظم دعم الحياة على متن المحطة الفضائية الدولية".

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الوحدة كانت قد استبدلت في أبريل عام 2018 بعد اكتشاف شوائب صفراء في الماء الساخن، نتيجة انتهاء مدة خدمتها.

المصدر: نوفوستي