رابع وآخر قمر عملاق لهذا العام .. "قمر الفراولة" يضيء سماء مساء الخميس بلون ذهبي مذهل

من المنتظر أن يضيء قمر الفراولة السماء يوم الخميس 24 يونيو، والذي سيكون رابع وآخر قمر عملاق لهذا العام.

ويرتبط اسم بدر شهر يونيو بموسم الفراولة، حيث اكتسب اسم "قمر الفراولة" من قبائل الأمريكيين الأصليين، نظرا لأن ظهوره يتزامن في هذا الوقت من السنة مع موسم جني ثمار الفراولة الناضجة.

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وتقول ناسا إن قمر الفراولة سيكون مرئيا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، لكنه سيصل إلى ذروته في مساء اليوم التالي.

ويحدث القمر العملاق عندما يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، والمعروف باسم نقطة الحضيض، ويظهر أكبر وأكثر إشراقا من البدر النموذجي.

وعادة ما يمثل قمر الفراولة آخر قمر مكتمل في الربيع أو هو أول قمر يلمع خلال موسم الصيف.

ويشير تقويم المزارعين أيضا إلى أن هذا القمر العملاق المحدد كان له عدد من الأسماء في الماضي، والتي تشمل اسم "قمر الذرة الخضراء"، و"قمر الزهرة الكامل" و"قمر العسل الكامل"، وذلك نظرا لأنه يتزامن مع الوقت الذي ينضج فيه العسل، وربما يرتبط هذا الاسم بعبارة "شهر العسل"، بسبب تقليد الزواج في شهر يونيو أو لأن "قمر العسل" هو "أحلى" قمر في السنة.

على الرغم من أن اكتمال قمر الفراولة من المقرر أن يصل إلى الذروة بعد ظهر يوم الخميس، إلا أنه لن يكون مرئيا في الأفق حتى وقت متأخر من المساء.

ومع ذلك، فإن هذا القمر العملاق لن يبدو ورديا مثل لون الفراولة، بل سيكون لونه ذهبيا مذهلا.

وسيكون لدى عشاق الفلك فرصة لمشاهدة العرض المذهل على مدار ثلاثة أيام: من صباح الأربعاء حتى صباح السبت.

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كما سيكون كوكب الزهرة مرئيا أيضا مع القمر العملاق، وسيتوهج المريخ أيضا 10 درجات فوق الأفق.

ويشار إلى أن القمر العملاق الأول لعام 2021 ظهر في 28 مارس، والذي يُطلق عليه اسم "قمر الدودة العملاق". وحدث القمر العملاق الثاني في الساعات الأولى من يوم 27 أبريل وكان يطلق عليه اسم "القمر الوردي العملاق"، ثم جاء القمر العملاق الثالث في 26 مايو واستمتعنا بـ"قمر الدم العملاق".

وسيحدث القمر العملاق الأخير لعام 2021 في 24 يونيو وهو "قمر الفراولة العملاق".

المصدر: ديلي ميل