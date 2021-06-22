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ناسا تنشر صورا تحبس الأنفاس تُظهر كيف يبدو الانقلاب الصيفي من الفضاء

الفضاء

ناسا تنشر صورا تحبس الأنفاس تُظهر كيف يبدو الانقلاب الصيفي من الفضاء
NASA/DSCOVR EPIC
كيف يبدو الانقلاب الصيفي من الفضاء
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حدث الانقلاب الصيفي يوم الاثنين، 21 يونيو، وهو بذلك أول أيام الصيف في نصف الكرة الشمالي.

وهناك نوعان من الانقلاب كل عام، وكلاهما يمثل البداية الفلكية لموسم جديد: الصيف في يونيو والشتاء في ديسمبر.

وبين الانقلابين، لدينا اعتدالان يشيران إلى بداية الربيع في مارس والخريف في سبتمبر.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، يدور كوكبنا حول الشمس بزاوية تقدر بنحو 23.5 درجة، وهي المسؤولة عن تغير الفصول.

وتقول الأسطورة الشائعة أن تغير الفصول يحدث اعتمادا على مدى قرب الأرض من الشمس، لكن الحقيقة هي أن الفصول تتغير بسبب دوران الأرض ومدارها وميل محورها.

ويمكنك أن ترى هذا الميل ساري المفعول من الفضاء. وأوضحت وكالة ناسا: "تدور الأرض مع ميلان محورها، لذلك نصف الكرة الشمالي يميل نحو الشمس، هذا الصيف في نصف الكرة الشمالي، والشتاء في نصف الكرة الجنوبي".

وأضاف: "النصف الآخر من العام، يميل نصف الكرة الأرضية الشمالي بعيدا عن الشمس، ما يخلق الشتاء في الشمال والصيف في الجنوب".

وتحدث الانقلابات مرتين في السنة عندما يكون الميل أكثر وضوحا، كما توضح الصور التي التقطها القمر الصناعي Deep Space Climate Observatory.

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والتقطت الصورة الأولى خلال الانقلاب الشتوي في ديسمبر، ووقع التقاط الصورة الثانية خلال الانقلاب الصيفي في شهر يونيو.

ويمكنك أن ترى بوضوح أن نصف الكرة الأرضية الشمالي يقع بعيدا عن الشمس، ما يسمح لمزيد من ضوء الشمس بالسقوط جنوب خط الاستواء، الشتاء في الشمال والصيف في الجنوب. والعكس بالعكس في الصورة الثانية.

وفي يوم الاعتدال الربيعي والخريفي، تصطف أقطاب الكوكب وتكون كمية النهار والليل متساوية تقريبا، نحو 12 ساعة لكل منهما.

وهذا العام، وصل الاعتدال الربيعي في 21 مارس وسيتبعه الاعتدال الشتوي في 21 ديسمبر.

وقالت وكالة ناسا: "في جميع أنحاء العالم، سيحصل نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي على كميات متساوية من ضوء النهار".

المصدر: إكسبريس

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