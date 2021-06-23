جامعة روسية ستساهم في تطوير أقمار صناعية لدراسة المناخ الفضائي

أعلنت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية أنها تتعاون مع هيئات حكومية محلية لتطوير أنواع جديدة من الأقمار الصناعية النانوية.

وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي للجامعة "تتعاون جامعتنا مع مؤسسة روس كوسموس ومع هيئة الأرصاد الجوية الروسية لتطوير أقمار صناعية نانوية ستستخدم في دراسة المناخ الفضائي".

وأضاف البيان "وقعت الجامعة سابقا اتفاقيات شراكة مع الهيئات المذكورة، وفي إطار تلك الاتفاقيات سيتم تطوير أقمار جديدة من نوع CubeSat، ستستخدم في دراسة الطقس في المدارات الأرضية المنخفضة، هذه الأقمار ستطلق إلى الفضاء في إطار برنامج UniverSat الذي أسسته روس كوسموس".

وأشار البيان إلى أن الجامعة كانت قد تعاونت مع "روس كوسموس" سابقا وأنتجتا قمر NORBI-CubeSat 6U النانوي، وأطلق هذا القمر إلى مدارات الأرض العام الماضي، وما يزال يؤدي مهامه بنجاح في تقديم المعلومات التي تساعد على معرفة أحوال الطقس على الأرض، والعام الجاري من المفترض أن يتم إنتاج قمر بمواصفات مشابهة سيحمل اسم NORBI-2.

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وتجدر الإشارة إلى أن جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية الروسية التي تأسست عام 1959 تعتبر اليوم من بين أفضل الجامعات العالمية في العديد من مجالات التدريس والعلوم مثل علوم الفيزياء والفلك والتعدين وهندسة البترول والعلوم الطبيعية، وعام 2020 صنفت في المرتبة الثالثة من بين أفضل الجامعات في أوروبا الشرقية.

المصدر: فيستي