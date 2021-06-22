رائد فضاء روسي يلتقط صورة لمدينة بريست يوم إحياء ذكرى اندلاع الحرب الوطنية العظمى

التقط رائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، صورة فوتوغرافية لمدينة بريست البيلاروسية يوم حلول الذكرى الـ80 لاعتداء ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي.

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

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وأعاد البيان إلى الأذهان أن يوم 22 يونيو عام 1941 الذي بدأت فيه الحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد ألمانيا النازية يعتبر من أشد الأيام حزنا في تاريخ روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وتعد الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) لشعوب الاتحاد السوفيتية ضد ألمانيا النازية وحلفائها جزءا هاما وحاسما للحرب العالمية الثانية (1939 – 1945).

ويمكن رؤية قلعة بريست التي دافع عنها الجنود السوفيت في وسط الصورة الفوتوغرافية وصمدوا لمدة شهر واحد تقريبا على الرغم من محاصرتها من قبل القوات الألمانية النازية.

مع ذلك فإن غالبية الفعاليات التذكارية بمناسبة حلول الذكرى الـ80 لبدء الحرب الوطنية العظمى في 22 يونيو، بصفته يوما للذكرى والشجن، تقام في نظام أونلاين لانتشار وباء فيروس كورونا في روسيا وبلدان أخرى.

المصدر: تاس