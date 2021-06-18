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العلماء الروس والأمريكيون يناقشون ضرورة استئصال الطحال لدى رواد الفضاء

الفضاء

العلماء الروس والأمريكيون يناقشون ضرورة استئصال الطحال لدى رواد الفضاء
Sputnik Andrey Solomonov
صورة أرشيفية
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يناقش العلماء الروس والأمريكيون ما إذا كان من الضروري استئصال الطحال لدى رواد الفضاء قبل الرحلات طويلة الأمد من أجل تقليل الضرر الإشعاعي.

صرح بذلك مدير معهد الدراسات الطبية البيولوجية لدى أكاديمية العلوم الروسية، أوليغ أورلوف في حديث أدلى به يوم 19 يونيو لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال إن الطحال مسؤول عن تكوين الدم والمناعة وإمدادات الدم.

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ومضى قائلا إن "الزملاء الأمريكيين وجهوا إلينا هذا السؤال وناقشنا الموضوع في إحدى مجموعات العمل لمؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي في بطرسبورغ.  وتساءل الأمريكيون هل من الضروري إزالة الطحال من جسم رائد الفضاء قبل أن يقوم برحلة فضائية طويلة الأمد لتقليل خطر تأثير الأشعة الكونية عليه.

يذكر أن رئيس قسم الأمن الإشعاعي في معهد الدراسات الطبية والإشعاعية، فياتشيسلاف شورشاكوف، أعلن في ديسمبر عام 2019 أن الأشعة الكونية تعتبر حاجزا رئيسا للرحلة المأهولة إلى المريخ.

لذلك بحسب العلماء من الممكن إرسال رواد فضاء "معدلين" ومتكيفين مع الإشعاعات. وعلى وجه الخصوص، يمكن استبدال العدسات الموجودة في العين بأخرى اصطناعية والعلاج المسبق لمنطقة من الدماغ حيث يمكن أن تؤدي التغييرات الناجمة عن تأثير الأشعة الكونية إلى الإصابة بمرض الزهايمر.

المصدر: نوفوستي

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