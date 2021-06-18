خدمات منظومة "غونيتس" الروسية قد تصل بلدانا جديدة

أعلن مدير الشركة المسؤولة عن منظومة"غونيتس" الروسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بافل تشيرينكوف، أن بلدانا أجنبية أبدت مؤخرا اهتماما بالمنظومة وخدماتها.

وفي مقابلة صحفية أجراها مؤخرا قال تشيرينكوف"خلال فعاليات المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء GLEX-2021 أظهرت عدة دول اهتماما ملحوظا بمنظومة غونيتس الروسية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما فيهم الصين ورومانيا وإحدى دول أمريكا الجنوبية".

وأضاف "تلك الدول الأجنبية لم تكن مهتمة فقط في خدمات منظومتنا وقدراتها التقنية، بل وبإمكانية تركيب محطات لإرسال واستقبال البيانات التابعة للمنظومة على أراضيها".

وأشار تشيرينكوف إلى "أن شركته ناقشت مع المشاركين في المؤتمر المذكور قضايا ضبط ترددات أقمار وهوائيات منظومة غونيتس أيضا".

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و"غونيتس" هي منظومة روسية تضم أقمار اتصالات صناعية طورت لتعمل كمنظومة اتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية.

وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الكرة الأرضية.

المصدر: فيستي