مصدر يتحدث عن خطط توسيع منظومة "غلوناس" عام 2021

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن منظومة الملاحة الروسية "غلوناس" ستزوّد عام 2021 بـ 2-4 أقمار إضافية.

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وقال في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، من المقرر الانتهاء من إنتاج القمر الصناعي Glonass-K ورقمه 16 في شهر يوليو المقبل، ولكن لن يطلق إلى الفضاء إلا بعد انتهاء اختبارات القمر 15 في الفضاء، التي من المقرر أن تنتهي في شهر أكتوبر. ولم يستبعد أن يكون القمر الصناعي 61 من مجموعة -М Glonass القمر التالي الذي سيطلق إلى الفضاء.

ويضيف، من المحتمل قبل نهاية السنة، إطلاق أول قمر صناعي Glonass-K2 برقم 13 . وأن القمر الصناعي Glonass-K2 ورقمه 17 قد يطلق قبل القمر الصناعي برقم 16 ، لضرورة اختبار مجمع جديد للمعلومات والملاحة، مثبت على متنه يسمح بإرسال ما يصل إلى عشر إشارات ملاحة.

ويشير المصدر، إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية Glonass-K و Glonass-K2 تتميز عن سابقتها Glonass-M بعدد إشارات الملاحة التي ترسلها (خمس إشارات لـ Glonass-M وسبع وتسع لـ Glonass-K و Glonass-K2) وكذلك طول مدة الخدمة (سبع سنوات لـ Glonass-M و 10 سنوات لـ Glonass-K و Glonass-K2).

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأقمار الصناعية العاملة ضمن منظومة الملاحة الروسية "غلوناس" هو 27 قمرا 24 من نوع Glonass-M و3 من نوع Glonassa-K، منها 23 قمرا في الخدمة الفعلية وقمران تحت الاختبار وقمر تحت الصيانة وقمر آخر احتياطي.

المصدر: نوفوستي