خبير إماراتي يحدد أوجه الاختلاف والتشابه في إعداد رواد الفضاء في روسيا والولايات المتحدة

أعلن سالم المري مدير برامج إعداد رواد الفضاء في الامارات العربية، أن تدريب وإعداد رواد الفضاء في روسيا يتميز عن مثيله في الولايات المتحدة، حيث يتضمن الكثير من الدروس النظرية.

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ويضيف المري، هذا يشمل التدريب على يد رواد الفضاء الذين لديهم خبرة وسبق لهم أن شاركوا في بعثات فضائية.

ويقول، في مؤتمر الدراسات الفضائية الدولي 2021 GLEX "لقد لاحظنا وجود دروس نظرية كثيرة في روسيا، والتعلم من رواد الفضاء السابقين الذين لديهم خبرة واسعة في هذا المجال. أما في الولايات المتحدة، فالأمر مختلف بعض الشيء، حيث يجب على المتدرب العمل بنفسه على مختلف الأجهزة والمعدات. بالطبع حتى في برامج التدريب الروسية يجب على رائد الفضاء أن يعمل بنفسه على الأجهزة والمعدات المختلفة. أي أن الاختلاف هنا مسألة نسبية لا أكثر".

ويشير المتحدث، إلى وجود جوانب متشابهة في تدريب رواد الفضاء في الدولتين، مثل التركيز على الأمن والسلامة، الإعداد البدني، وضرورة الالتزام الصارم بجميع التدريبات المقررة.

ويضيف المري، تدرب رواد الفضاء الإماراتيين في مركز غاغارين لإعداد رواد الفضاء في روسيا حوالي سنة ونصف السنة، ومنذ حوالي السنة، يتدربون في مركز التدريب التابع لناسا .

المصدر: نوفوستي