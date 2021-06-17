روسيا مستعدة لإطلاق صواريخ فضائية معدّلة لعمليات الإطلاق التجارية

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا مستعدة لإضافة بعض التعديلات على الصواريخ الفضائية التي ستستخدم في عمليات الإطلاق التجارية.

وفي حديث صحفي أجراه مؤخرا قال الرئيس التنفيذي لشركة Glavkosmos الروسية لشؤون الفضاء، دميتري لوسكوتوف: "عمليات الإطلاق الفضائية التجارية التي تشرف عليها حاليا لا تحتاج لصواريخ سويز معدلة، لكن الخبراء الروس جاهزون لإضافة بعض التعديلات على الصواريخ في حال رغبة العميل".

وأضاف "لا يمكن إضافة أي تعديلات على صواريخ سويز إلا من قبل الشركة المصنعة لها، أي من قبل شركة بروغريس الروسية، والشركة مستعدة لإضافة بعض التعديلات على هذه الصواريخ إذا أراد العميل، وهذا الأمر سيكون مقابل رسوم مادية إضافية.. كسوة الصاروخ الخارجية تعتمد على رغبات العميل، فإذا أراد الأخير تغيير لون الصاروخ أو إضافة شعارات إضافية مرسومة عليه فنحن مستعدون لتلبية رغباته".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد أطلقت من قبل العديد من الصواريخ الفضائية التي حصلت على بعض التعديلات الخارجية كتعديلات في الألوان على سبيل المثال، ففي مارس الماضي أطلقت صاروخا من نوع Soyuz-2 إلى الفضاء، كانت قد لونته باللونين الأبيض والأزرق لتذكّر من خلاله بصاروخ "فوستوك" الذي استخدم لنقل غاغارين في أول رحلة فضائية مأهولة في التاريخ.

المصدر: فيستي