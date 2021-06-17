الإمارات العربية لا تستبعد رحلة فضائية أخرى لروادها بمركبة روسية

لم تتخذ الإمارات العربية بعد قرارا بأية مركبة فضائية سيقوم رواد الفضاء الإماراتيون بالرحلة الفضائية التالية.

فيما لا تستبعد أن تكون تلك المركبة مركبة "سويوز" الروسية المأهولة.

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صرح بذلك لوكالة "تاس" الروسية نائب مدير عام مركز "محمد بن راشد" للشؤون التقنية سالم المعري على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي الذي انتهت أعماله في بطرسبورغ.

وقال:" إننا ندرس احتمالات القيام برحلة فضائية على متن مركبتي "دراغون" و"بوينغ" المأهولتين الأمريكيتين ومركبة "سويوز" المأهولة".

وأوضح أن رواد الفضاء الإماراتيين يتلقون في الوقت الراهن دورات في ناسا.

ومضى قائلا:" إننا تلقينا دورة أولى في روسيا ونعبتر أنفسنا سعداء بذلك. أما المرحلة الثانية لتدريبنا فتجري حاليا في الولايات المتحدة. وبعد انتهائها سنتخذ قرارا بشأن رحلتنا الفضائية التالية".

المصدر: تاس