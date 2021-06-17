روسيا والصين تعرضان خطة إنشاء محطة على القمر

عرضت روسيا والصين في المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء GLEX-2021 المنعقد بمدينة بطرسبورغ، خارطة طريق لإنشاء محطة علمية دولية على القمر.

إقرأ المزيد



وتخطط موسكو وبكين لإنشاء مجمع علمي للبحوث العلمية والتجارب المختلفة على سطح القمر وفي مداره، بما فيها تشغيل البنية التحتية بتقنيات غير مأهولة، مع احتمال وجود الإنسان مستقبلا لفترة طويلة على القمر .

ويتضح من العرض، أن المحطة العلمية الروسية الصينية ستكتمل في عام 2035 على مرحلتين: خلال أعوام 2021-2025 يخطط لإجراء استكشاف مناطق القمر، بإرسال خمس محطات أوتوماتيكية: ثلاث روسية واثنتان صينيتان.

وبعد ذلك تبدأ عمليات البناء. ومن أجل ذلك ترسل المحطة الأوتوماتيكية الروسية "لونا-28" والصينية "Chang'e-8"، ومن ثم تجري عملية تطوير البنية التحتية باستخدام ثلاث محطات روسية وثلاث صينية.

والمرحلة الثالثة تتضمن التشغيل الكامل للمحطة العلمية.

المصدر: نوفوستي