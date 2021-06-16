الصين واثقة في توسيع أفق التعاون مع روسيا في مجال الفضاء

أعلن نائب رئيس مكتب الرحلات الفضائية المأهولة الصيني، جي تشي مينغ، أن بلاده تثق في توسيع أطر التعاون مع روسيا في مجالات الفضاء وعدد من المجالات الأخرى.

وفي مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا قال جي تشي مينغ: "أنا أثق بأن روسيا والصين ستبدآن قريبا التعاون على عدد كبير من المشاريع التي تتعلق بالفضاء".

وأشار خلال المقابلة إلى "أن بكين تدرس إمكانيات العمل المشترك مع روسيا لتطوير مجالات الملاحة الفضائية وعلوم الفضاء".

وفي مارس الفائت كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد وقع مع رئيس إدراة الفضاء الوطنية الصينية CNSA ، Zhang Kejian، مذكرة للتعاون المشترك بين بلديهما في الشؤون العلمية على متن المحطة المدارية القمرية، وشملت المذكرة بنودا لتنفيذ مشاريع مشتركة لدراسة مدارات القمر ودراسة سطحه.

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وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" و CNSA كانتا قد وقعتا في 2017 أيضا على مذكرة تعأون أخرى في المجالات الفضائية في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، وفي إطارها سيقوم البلدان في التعاون على دراسة القمر والفضاء السحيق، وتوسيع التعاون فيما يتعلق باستشعار الأرض عن بعد، والعمل على تطوير التقنيات المتعلقة بشؤون الفضاء، ولتنفيذ هذه المشاريع استحدثت مجموعات خاصة تابعة لكلا البلدين.

المصدر: فيستي