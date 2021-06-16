أكاديمية العلوم الروسية بصدد إعداد مشروع تقريبي للبعثة القمرية المأهولة

أنهى معهد البحوث الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية مرحلة دراسة الاقتراحات التقنية بشأن بعثة "لونا – 28" القمرية التي ستنقل إلى الأرض عينات من منطقة القطب الجنوبي للقمر.

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صرح بذلك مدير المعهد، أناتولي بيتروكوفيتش على هامش مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي الذي يعقد حاليا في بطرسبورغ.

وقال إن المرحلة التي اختتمت هي في حقيقة الأمر مرحلة إعداد مشروع تقريبي للبعثة سيعقبه مشروع تقني للمسبار الذي سينطلق من الأرض نحو القمر ليهبط في منطقة قطبه الجنوبي ويجمع هناك عينات من الصخور سينقلها إلى الأرض.

وقال، بيتروكوفيتش إن مسبار "لونا – 28" مع منظومته الخاصة بالهبوط على سطح القمر قد يكون نموذجا يستند إليه العلماء والخبراء الروس عند تصميمهم للمركبة القمرية المأهولة.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن في وقت سابق أن مسبار" لونا – 28" الثقيل الذي سينطلق إلى القمر عام 2027 سيكون نموذجا لمركبة قمرية روسية مستقبلية مأهولة.

المصدر: تاس