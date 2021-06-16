إطلاق الصاروخ Minotaur I وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية للاستطلاع

أعلنت ناسا عن إطلاق صاروخ النقل Minotaur I وعلى متنه ثلاثة أقمار صناعية أمريكية للاستطلاع من المطار الفضائي في جزيرة والوبس بولاية فيرجينيا.

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وجرت عملية إطلاق الصاروخ في الساعة 9.35 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري (الساعة 16,35 بتوقيت موسكو)، وهو يحمل ثلاثة أقمار صناعية تعود لإدارة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية NRO. ولم تكشف ناسا أي تفاصيل عن مهمة الأقمار الصناعية الثلاثة، لأنها سرية.

ووفقا لبيان NRO هذا الإطلاق هو الثاني من المطار الفضائي في جزيرة والوبس خلال فترة 12 شهرا. ويشير، إلى أن مهمة NROL-111 هي المساعدة في "حماية الولايات المتحدة وحلفائها على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يوما في السنة".

المصدر: نوفوستي