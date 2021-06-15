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رئيس ناسا: محطة فضائية خاصة ستحل عام 2030 محل المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رئيس ناسا: محطة فضائية خاصة ستحل عام 2030 محل المحطة الفضائية الدولية
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رئيس ناسا بيل نلسون
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أعلن رئيس ناسا، بيل نلسون، إن محطة فضائية خاصة ستحل بعد عام 2030 محل المحطة الفضائية الدولية.

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جاء ذلك على لسانه في كلمة ألقاها في مؤتمر GLEX-2021 الفضائي الدولي الذي يعقد في 14 – 18 يونيو في بطرسبورغ الروسية، مشيرا إلى أنه كان دائما يدعو إلى إطالة عمر المحطة الفضائية الدولية لغاية عام 2030.

وقال إن المحطة الفضائية الخاصة ستواصل إجراء التجارب بشتى أنواعها في مدار الأرض.

يذكر أن الجهات المساهمة في مشروع المحطة الفضائية الدولية (روسيا، الولايات المتحدة، اليابان، الوكالة الفضائية الأوروبية، كندا) اتفقت على أن عمرها سينتهي عام 2024.

المصدر: نوفوستي

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