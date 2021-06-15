روغوزين: أملي أننا سنتفق مع "ناسا" حول تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية حتى 2030

أعلن مدير الوكالة الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، أن الوكالة تأمل في إمكانية توصلها إلى اتفاق مع نظيرتها الأمريكية "ناسا" حول تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية حتى العام 2030.

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وفي تصريحات صحفية أدلى بها خلال أعمال الاجتماع السنوي للمؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء الكوني (GLEX-21) في سان بطرسبورغ، أكد روغوزين أن السيناتور بيل نيلسون، الذي ترأس مؤخرا وكالة "ناسا" الأمريكية، "كان من بين هؤلاء الذين دعوا إلى تمديد عمل المحطة حتى العام 2030". وأضاف: "أعتقد أننا سننجح في إيجاد الحل".

من جهته، عبر نيلسون في كلمته أثناء المؤتمر عن قناعته بأن يكون بإمكان شركات تجارية إنشاء محطة فضائية خاصة بها ستواصل الأبحاث العلمية في الفضاء بعد العام 2030. وقال نيلسون: "قلت على مدار سنوات إنه لا بد من تمديد مدة استخدام المحطة الفضائية الدولية حتى العام 2030، ونأمل أن يكون بمقدور شركات ومؤسسات تجارية، بعد العام 2030، أن تنشئ محطة فضائية خاصة بها، وتواصل الأبحاث على المدار المنخفض (حول الأرض)".

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أعلنت في 5 يونيو، في ختام محادثات أجراها روغوزين مع نيلسون، أن الأخير قبل دعوته لزيارة روسيا واقترح تمديد عمل المحطة الدولية حتى العام 2030.

وكان روغوزين صرح سابقا بأن روسيا يمكن أن تتخلى عن خططها لمغادرة المحطة بعد العام 2025 في حال توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول استغلال القسم الروسي منها على أساس تجاري.

ووردت سابقا تقارير مفادها أن بإمكان روسيا أن تنسحب من مشروع المحطة الفضائية الدولية مع تسليم المسؤولية عن قسمها لشركائها الأجانب، مع الإشارة إلى إمكانية أن تواصل روسيا استخدام قسمها بدعم مالي أمريكي، أو تنشئ محطة فضائية وطنية سيتم إطلاق الوحدة الأولى منها عام 2025 على أن يكتمل نشر المحطة عام 2035.

المصدر: "إنترفاكس"