قمر صناعي روسي يلتقط صورة فوتوغرافية لمكان عقد القمة الروسية الأمريكية

التقط القمر الصناعي الروسي "ريسورس – بي" صورة فوتوغرافية لفيلا "لا - غرانج" بجنيف حيث ستعقد الأربعاء 16 يونيو قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

أعلن ذلك الثلاثاء 15 يونيو الموقع الرسمي لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

إقرأ المزيد

يذكر أن الفيلا المطلة على بحيرة جنيف والتي تم إنشاؤها في القرن الـ18 في وسط متنزه بضواحي جنيف مساحته 21 هكتارا.

وقد التقط القمر الصناعي الروسي "ريسورس – بي" لاستشعار الأرض عن بعد الفيلا عشية القمة الروسية الأمريكية.

ويخصص القمر الصناعي، حسب "روس كوسموس"، للرصد التفصيلي لسطح كوكبنا وإرسال معلومات لاسلكيا إلى المراكز الأرضية.

جدير بالذكر أن المعلومات التي يتلقاها القمر الصناعي الروسي يمكن استخدامها بغية تطوير التعاون الدولي في مجال حماية البيئة وتنفيذ غيرها من المهام لاستشعار الأرض عن بعد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا