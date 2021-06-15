روسيا تطور معدات إنقاذ جديدة للمركبات الفضائية المأهولة

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد يخططون لتطوير معدات ومركبات إنقاذ جديدة ستستخدم في حالات إنقاذ المركبات التي ستطلق في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال المشرف على المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، أناتولي زابوسكوف :"الخبراء الروس يخططون لتطوير آليات ومعدات جديدة ستستخدم من قبل مطار فوستوتشني الفضائي في الحالات الطارئة التي تتعرض لها المركبات الفضائية المأهولة أثناء عودتها إلى الأرض أو أثناء إطلاقها".

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وأضاف "يجري العمل على تطوير مجموعة متكاملة من الآليات التي ستستخدم في عمليات إنقاذ المركبات المأهولة التي ستطلق من مطار فوستوتشني، ستشمل المجموعة أنواعا مختلفة من الآليات، ومن ضمنها قوارب ستستعمل لعمليات الإنقاذ في حال هبوط المركبات على المسطحات المائية، روسيا امتلكت سابقا قوارب إنقاذ استخدمتها في اختبارات المركبات الفضائية وحالات الهبوط الاضطراري لتلك المركبات، ونريد تطوير قوارب مشابهة بخصائص محسنة وقدرات متطورة، الفكرة موجودة لكننا لم نحدد بعد الشركة التي ستصنع القوارب الجديدة".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أنه "لا يستبعد أن تكون شركة كلاشينكوف هي إحدى الشركات الروسية التي قد تطور قوارب سريعة ستستخدم في عمليات إنقاذ المركبات الفضائية في الحالات الطارئة".

المصدر: فيستي