 
مباشر
عاجل
الخارجية الإثيوبية: الملء الثاني لخزان سد النهضة سيتم في موعده

روسيا تطور معدات إنقاذ جديدة للمركبات الفضائية المأهولة

الفضاء

روسيا تطور معدات إنقاذ جديدة للمركبات الفضائية المأهولة
Sputnik igor agenko
منصة لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmea

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد يخططون لتطوير معدات ومركبات إنقاذ جديدة ستستخدم في حالات إنقاذ المركبات التي ستطلق في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال المشرف على المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، أناتولي زابوسكوف :"الخبراء الروس يخططون لتطوير آليات ومعدات جديدة ستستخدم من قبل مطار فوستوتشني الفضائي في الحالات الطارئة التي تتعرض لها المركبات الفضائية المأهولة أثناء عودتها إلى الأرض أو أثناء إطلاقها".

إقرأ المزيد
شركة
شركة "روستيخ" الروسية تصمم مظلة لمركبة "أوريول" الفضائية المأهولة

وأضاف "يجري العمل على تطوير مجموعة متكاملة من الآليات التي ستستخدم في عمليات إنقاذ المركبات المأهولة التي ستطلق من مطار فوستوتشني، ستشمل المجموعة أنواعا مختلفة من الآليات، ومن ضمنها قوارب ستستعمل لعمليات الإنقاذ في حال هبوط المركبات على المسطحات المائية، روسيا امتلكت سابقا قوارب إنقاذ استخدمتها في اختبارات المركبات الفضائية وحالات الهبوط الاضطراري لتلك المركبات، ونريد تطوير قوارب مشابهة بخصائص محسنة وقدرات متطورة، الفكرة موجودة لكننا لم نحدد بعد الشركة التي ستصنع القوارب الجديدة".

وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أنه "لا يستبعد أن تكون شركة  كلاشينكوف هي إحدى الشركات الروسية التي قد تطور قوارب سريعة ستستخدم في عمليات إنقاذ المركبات الفضائية في الحالات الطارئة".

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا