القاطرة "زيوس" الروسية ستبحث عن الحياة في الكون

أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس" أن القاطرة النووية الفضائية الروسية "زيوس" ستكون مهمتها البحث عن الحياة في الكون.

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وقال روغوزين في المؤتمر الدولي لاستكشاف الفضاء GLEX-2021، "البعثات التي ترسل إلى المريخ والتي سترسل إلى الزهرة مستقبلا، بعد تشكل الإمكانيات النووية الحرارية، عند الخروج عن حدود النظام الشمسي، ستكون مهمتها اكتشاف ما إذا كنا وحدنا في الكون أم هناك حياة أخرى".

ويذكر أن العمل على صناعة قاطرة نووية فضائية من فئة ميغاوات، قد بدأ في روسيا عام 2010. وعرض نموذج أولي للمقطورة في معرض "МАКС" للطيران والفضاء عام 2019 ، وفي منتدى "الجيش -2020 " عرض نموذج مجسم لعملها في الفضاء. ومن المقرر أن تبدأ في عام 2030 اختبارات الطيران للقاطرة النووية الفضائية.

وبعد الانتهاء من هذه الاختبارات سيبدأ إنتاجها المتسلسل واستخدامها تجاريا. وقد قدرت تكلفة القاطرة بـ 4.2 مليار روبل.

وقد أعلن سابقا، أن مهمة القاطرة "زيوس" ستكون الرحلة إلى القمر وكواكب المنظومة الشمسية الأخرى.

المصدر: نوفوستي