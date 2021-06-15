روغوزين يدعو لتوحيد الجهود الدولية لمراقبة بيئة الأرض من الفضاء

دعا رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، في إطار مؤتمر GLEX-2021، لتوحيد الجهود الدولية لمراقبة بيئة الأرض من الفضاء.

وخلال فعاليات المؤتمر قال روغوزين: "فكرة استعمار الكواكب الأخرى بشكل عام هي فكرة جيدة، لكن من الضروري أن تتوحد جهود الدول الفاعلة في مجال الفضاء للنضال في الحفاظ على بيئة الأرض أيضا".

وأضاف "فكرة استعمار الكواكب ليست سيئة عندما تكون بهدف توسيع معرفتنا بالطبيعة وبالقدرات البشرية والتقنية، لكن إذا كانت مرتبطة بالذعر حول مستقبل حياة الإنسان على الأرض، فلا يمكننا أن نكون متفقين معها، لذا فإن دراسة طبيعة الأرض من الفضاء، والرصد البيئي، ومكافحة آثار الاحتباس الحراري، ودراسة العوامل التي دمرت الكواكب الأخرى هي أهم مهمة مشتركة للبشرية".

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وأشار روغوزين خلال المؤتمر إلى "أنه يأمل أن تتوحد جهود وكالات الفضاء الدولية وجهود الدول الرائدة في الفضاء في مهمة مراقبة الأرض عن بعد للحفاظ على بيئتها".

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء كان من المفترض أن تعقد العام الماضي ما بين 9 و11 يونيو في بطرسبورغ الروسية، لكنها أجلت إلى العام الجاري للفترة ما بين 14 و18 يونيو بسبب الظروف المتعلقة بتفشي الوباء حول العالم.

المصدر: فيستي