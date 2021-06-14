رواد الفضاء في المحطة الدولية يشتكون من الحرارة المرتفعة في الوحدة الأمريكية

اشتكى رواد الفضاء، الموجودون على متن محطة الفضاء الدولية، من درجة الحرارة المرتفعة في الوحدة الأمريكية، التي من المقرر أن ينفذ منها بعد يومين خروج إلى الفضاء المفتوح.

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وجرى الإبلاغ عن هذا الأمر خلال محادثات للطاقم الأمريكي مع الأرض، بثتها وكالة ناسا.

وفي صباح يوم الاثنين، أبلغ قائد المحطة، الياباني أكيهيكو هوشيد، أحد المتخصصين في مركز التحكم في هيوستن أن وحدة قفل الهواء "كويست"، التي يخرج رواد الفضاء من خلالها على الفضاء المفتوح، أكثر دفئًا بكثير من الوحدات الأخرى، فيما وعد المتخصصون ردا على ذلك بالعمل على تبريد الوحدة.

وأفيد في وقت سابق بأنه من المنتظر تنفيذ خروجين إلى الفضاء المكشوف يومي 16 و20 يونيو، ينفذهما، الفرنسي توم بيسكي، والأمريكي شين كيمبرو.

وسيقوم رائدا الفضاء بتركيب بطاريتي ألواح شمسية جديدتين "IROSA" خارج القسم الأمريكي من محطة الفضاء الدولية، والتي تم إيصالها إلى المحطة بواسطة سفينة الشحن "Cargo Dragon" أوائل يونيو الجاري.

وتعمل الآن البعثة الخامسة والستون على متن محطة الفضاء الدولية، وهي تتكون من الروسيين، أوليغ نوفيتسكي وبيتر دوبروف، ورواد الفضاء الأمريكيين، مارك فاندي هاي، وشين كيمبرو، وميغان ماك آرثر، والياباني أكيهيكو هوشيد، والفرنسي توم بيسك.

المصدر: نوفوستي