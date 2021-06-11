روسيا تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي استقبل مؤخرا دفعة جديدة من أقمار OneWeb، استعدادا لإرسال هذه الأقمار إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يوم الخميس 10 يونيو الجاري وصل إلى مطار إغناتيفو الروسي 36 قمرا من أقمار OneWeb محمولة على متن طائرة نقل من نوع An-124-100، وبعدها قام الفنيون التابعون لمطار فوستوتشني بنقل تلك الأقمار إلى المطار، وباشر الخبراء هناك بإجراء العمليات الحسابية تحضيرا لإطلاق هذه الأقمار إلى مدارات الأرض".

A new batch of @OneWeb satellites🛰️ was successfully delivered to the #Vostochny_Cosmodrome. The joint international team of specialists has started preparing them for the upcoming launch!🚀 Our special thanks to the #TsENKI media team for the pictures! https://t.co/uYZRHf3qEQpic.twitter.com/JEC2eao6FS — GLAVKOSMOS (@glavkosmosJSC) June 10, 2021

وأضاف البيان "يوجد 218 قمرا صناعيا من أقمار OneWeb في المدارات الأرضية المنخفضة اليوم، وعملية الإطلاق القادمة ستزيد هذا العدد إلى 254، وستنفذ هذه العملية باستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b، ويجري إطلاق هذه الأقمار ضمن اتفاقيات موقعة ما بين شركة غلافكوسموس الروسية وشركة Arianespace وشركة Starsem".

Сегодня в аэропорт Игнатьево доставлена новая партия из 36 космических аппаратов #OneWeb ✈️🛰️



Специалисты доставили их на космодром #Восточный, где приступили к подготовке к предстоящему запуску с использованием ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» pic.twitter.com/43P1dZcvtz — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجرت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي