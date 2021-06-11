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روسيا تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء

الفضاء

روسيا تستعد لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى الفضاء
twitter.com/Arianespace
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي استقبل مؤخرا دفعة جديدة من أقمار OneWeb، استعدادا لإرسال هذه الأقمار إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "يوم الخميس 10 يونيو الجاري وصل إلى مطار إغناتيفو الروسي 36 قمرا من أقمار OneWeb محمولة على متن طائرة نقل من نوع An-124-100، وبعدها قام الفنيون التابعون لمطار فوستوتشني بنقل تلك الأقمار إلى المطار، وباشر الخبراء هناك بإجراء العمليات الحسابية تحضيرا لإطلاق هذه الأقمار إلى مدارات الأرض".

وأضاف البيان "يوجد 218 قمرا صناعيا من أقمار OneWeb في المدارات الأرضية المنخفضة اليوم، وعملية الإطلاق القادمة ستزيد هذا العدد إلى 254، وستنفذ هذه العملية باستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b، ويجري إطلاق هذه الأقمار  ضمن اتفاقيات موقعة ما بين شركة غلافكوسموس الروسية وشركة Arianespace وشركة Starsem".

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مطار
مطار "فوستوتشني" الروسي يستعد لإطلاق صواريخ فضاء جديدة

 وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجرت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي

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