تصوير كسوف الشمس الحلقي من الأقمار الصناعية الروسية

شهدت روسيا في 10 يونيو كسوف الشمس الحلقي حيث أتيحت لسكان روسيا لأول مرة في هذا القرن فرصة لرصد تلك الظاهرة الفلكية النادرة.

إقرأ المزيد

أما سكان جمهورية ياقوتيا (ساخا) الروسية وشبه جزيرة تشوكوتكا فكانوا محظوظين أكثر من أية منطقة روسية أخرى، إذ أن كسوف الشمس كان هناك أوضح وأشمل.

أما أهالي موسكو فقد رصدوا كذلك كسوف الشمس الحلقي الساعة 14.26 بتوقيت مدينتهم حيث غطى القمر 16% من قرص الشمس وغادره تماما الساعة 15.16.

ويدشن كسوف الشمس الحلقي سلسلة من الظواهر الفلكية من هذا النوع في روسيا. وسيحدث كسوف الشمس التالي بعد 9 أعوام، أي في 1 يونيو عام 1930 ، ثم في 21 يونيو عام 1939 و11 يونيو عام 2048.

أما القمران الصناعيان الروسيان "ميتيور - إم" و"أركتيكا – 2" لاستشعار الأرض عن بعض فاستطاعا تصوير تلك الظاهرة الفلكية بصفتها ظلا على سطح الأرض.

يذكر أن القمر الصناعي "أركتيكا – إم" أطلق في 28 فبراير الماضي من مطار "بايكونور" الفضائي. وإنه مخصص لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي. بينما القمر الصناعي "ميتيور - 3 إم" يخصص لاستشعار الأرض عن بعد ودراسة حالة الغلاف الجوي لكوكبنا.

المصدر: روس كوسموس